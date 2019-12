Benfica atento à ambição do Covilhã na Taça da Liga

O empate com o Vitória de Guimarães na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, a juntar ao empate entre Vitória de Setúbal e Covilhã, deixa tudo em aberto para as quatro equipas. Nesse sentido, Bruno Lage espera encontrar, na Serra da Estrela, esta terça-feira, um adversário com "a mesma ambição de seguir em frente na competição".

O treinador campeão nacional reconhece que o 5.º classificado da II Liga "tem bons jogadores, uma boa equipa" e sabe que "a jogar em casa vão criar muitas dificuldades".

No entanto, Lage ressalva que "por aquilo que representamos [Benfica], temos de fazer um bom jogo e vencer, porque não vencemos o primeiro". "Temos ambição e obrigação de vencer", remata o técnico, em declarações à Benfica TV.

Calendário apertado

O Benfica joga na Covilhã na terça-feira, vai ao Bessa defrontar o Boavista na sexta-feira, para a jornada 13, e na terça-feira seguinte recebe o Zenit, para a Liga dos Campeões, jogo em que decide o futuro na Europa.

Ricardo Soares, treinador do Sporting da Covilhã, admitiu, em entrevista à Renascença, que espera defrontar um Benfica com algumas caras novas e Lage diz que, "tendo em conta o calendário, vamos [Benfica] apresentar o melhor 11".

Gabriel, castigado, é carta fora do baralho. David Tavares, Rafa e Seferovic estão lesionado e também não vão a jogo. André Almeida sofreu uma pequena lesão no jogo com o Marítimo e será poupado. O Sporting da Covilhã-Benfica, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga, é esta terça-feira, às 20h15.