André Almeida lesiona-se e falha visitas a Covilhã e Boavista

A ausência de André Almeida é o grande destaque da lista de convocados do Benfica para os jogos com o Sporting da Covilhã, a contar para a Taça da Liga, e com o Boavista, no Bessa, para o campeonato.

O lateral volta a lesionar-se. Segundo o boletim clínico, trata-se de uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda. Além de Almeida, falham a convocatória, por lesão: Rafa, Seferovic e David Tavares.

Gabriel viu cartão vermelho frente ao Marítimo, pelo que vai cumprir castigo frente ao Covilhã. No entanto, como o Benfica não regressa a Lisboa, o médio brasileiro viaja com a equipa, já a contar para o Bessa.



A comitiva do Benfica vai ficar alojada na Cova da Beira, entre os encontros diante de Covilhã (terça-feira) e Boavista (sábado).