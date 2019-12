Silas. “Título começa a ficar difícil"

O treinador do Sporting reconhece, com a derrota em Barcelos, que deixa os leões a 13 pontos da frente do campeonato, que a luta pelo título “começa a ficar difícil”.

“Temos imenso jogos pela frente e todos vão perder pontos, mas não dependemos só de nós. Quando cheguei a situação já era complicada”, refere.

Jorge Silas lembra que tem tentado “criar estabilidade emocional na equipa. Se formos estáveis emocionalmente, dificilmente somos batidos. Não podemos é, por qualquer contrariedade, perder essa estabilidade emocional”.

Na sala de imprensa, após o Gil Vicente 3-1 Sporting, Silas referiu que “gostava de dizer” que vai “ganhar sempre até ao fim da época”, mas confirma que “não esperava um jogo destes”.

“As derrotas são sempre penalizadoras. Até ao segundo golo tínhamos o jogo controlado. O primeiro golo foi uma oferta nossa que não pode acontecer a este nível. Foi um erro crasso e que nos penalizou muito”.

Segundo o técnico dos leões, “sentiu-se a instabilidade emocional que reina desde o início da época e que, às vezes, parece que vai embora, mas não vai”.

“Custa-nos reagir à adversidade cada vez que estamos em desvantagem. Não podemos ser só equipa quando estamos a ganhar, assim é fácil. Temos de ser equipa nos momentos difíceis e poder dar a volta ao resultado”.

Silas queixa-se de “cansaço físico e psicológico”. “Tivemos pouco tempo para preparar este jogo, tivemos muito controlo do jogo, mas podíamos e devíamos ter sido mais eficazes nas oportunidades de golo que criámos”.

“A partir minuto 8 segunda parte [segundo golo do Gil Vicente] deixamos de fazer o que tínhamos preparado - cada um a querer fazer o que lhe apetece e a jogar à sua maneira, e assim não há equipa que resista. A explicação é o pouco tempo de preparação e o bloquei mental ligado a cansaço físico. Mas não podemos mudar o calendário.”

O Sporting perdeu em Barcelos por 3-1.