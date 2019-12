D. Manuel Clemente. Não nos distraiamos "com coisas que nada têm a ver" com o NataL

D. Manuel Clemente sublinhou, neste domingo de manhã, que é no presépio e na Cruz que se encontram os mais frágeis e dependentes.

“Se nós queremos celebrar verdadeiramente o Natal de Jesus e não nos distrair com coisas que não têm nada a ver com isso, então reparemos que o presépio e a Cruz continuam em cada irmão, em especial naqueles mais dependentes, ou seja, que mais têm para oferecer”, afirmou na missa que celebrou por ocasião do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, na paróquia de Nova Oeiras.

D. Manuel Clemente explica depois que “Jesus na Cruz, na dependência absoluta que ali está, nos oferece tudo: oferece a sua vida e começa assim o reino. O reino de Jesus começa à volta deste trono que é a sua Cruz”.

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência celebra-se na terça-feira.