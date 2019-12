Mais de mil toneladas de alimentos no primeiro dia de Banco Alimentar

No primeiro dia de campanha do Banco Alimentar contra a Fome, no sábado, foram recolhidas mais de mil toneladas de alimentos.

“Neste primeiro dia, verificámos um valor praticamente igual ao do sábado do ano passado, mas ainda temos hoje o dia todo”, afirma a presidente do Banco Alimentar à Renascença.

“As famílias portuguesas aderiram uma vez mais e podemos contabilizar mais de mil toneladas de alimentos doadas e que serão de seguida encaminhadas para a mesa de quem precisa”, acrescenta Isabel Jonet.