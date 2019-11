Mundiais de Trampolim terminaram e Portugal não conseguiu lugares olímpicos

Portugal fechou a participação nos campeonatos do mundo de ginástica de trampolins sem conseguir garantir lugares para os Jogos Olímpicos (JO) de Tóquio em 2020.

Diogo Ganchinho (20.º) e Diogo Abreu (24.º), ambos do Sporting, falharam um lugar nos oito finalistas de trampolim individual – o que daria acesso direto aos JO.

No duplo minitrampolim, Tiago Romão, do GCRAZY, foi oitavo entre os oito competidores.

Os ginastas lusos ainda podem marcar presença nos Jogos Olímpicos do próximo ano, mas apenas um por país, com base no “ranking” conseguido no circuito de provas das Taças do Mundo.

A equipa portuguesa tinha sete atletas: Diogo Ganchinho, Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Ricardo Santos, Beatriz Martins, Sílvia Saiote e Mariana Carvalho.