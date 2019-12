O Portimonense venceu o Famalicão, por 2-1, em jogo da jornada 12 da I Liga.

Os golos dos algarvios foram apontados por Dener e Possignolo. Já pelos minhotos descontou Fábio Martins.

Este triunfo da equipa de Folha coloca ponto final a um ciclo de nove jogos sem vencer.

Face a este triunfo, o Portimonense sobe aos 11 pontos, contra 24 do Famalicão.

A liderança do campeonato é do Benfica, com 33 pontos.

Veja o resumo do jogo.