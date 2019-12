Pepa. “Jogo começa 0-0"

O treinador do Paços de Ferreira reforça que “o jogo [contra o FC Porto] começa zero-zero”, mas diz ter “noção das diferenças”.

Por isso, Pepa refere que a sua equipa tem “de roçar a perfeição. O foco é sempre que é possível ganhar”.

“O bonito é estarem os melhores lá dentro e todos disponíveis para podermos escolher”, refere o técnico.

O técnico comparou o FC Porto com o jogo do Sporting. “São jogos diferentes. Um jogo foi em casa, este é fora. O estilo de jogo do Sporting se calhar é mais pausado, o FC Porto tem mais profundidade, são equipas diferentes”.