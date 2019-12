O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, sagrou-se campeão na Coreia do Sul.

A equipa derrotou o Gangwon e beneficiou da derrota do Ulsan Hyundai.

As duas equipas terminaram o campeonato com 79 pontos, mas com vantagem para a equipa de José Morais, com mais um golo marcado e menos sete sofridos.