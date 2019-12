O treinador do Palmeiras foi ao balneário do Flamengo felicitar Jorge Jesus pelos títulos no Brasileirão e na Taça Libertadores.

A notícia é avançada pelo Flamengo nas redes sociais.

Mano Menezes foi dar um abraço ao técnico português antes da partida.

As duas equipas, primeiro e segundo no campeonato brasileiro, defrontam-se este domingo para a jornada 36.