Mourinho em recuperação

O Tottenham continua a recuperar lugares na Premier League e este sábado venceu o Bournemouth, por 3-2.

Os comandados de José Mourinho estiveram a ganhar por 3-0, mas apanharam novo susto final, sofrendo dois golos nos últimos minutos.

Dele Alli esteve em destaque ao apontar os primeiros dois golos do jogo (20 e 50 minutos) e Sissoko ainda fez o terceiro aos 69 minutos.

No entanto, o Bournemouth reagiu e descontou aos 73 e aos 96.

Com este triunfo, o Tottenham passa a somar 20 pontos e sobe ao quinto lugar da liga inglesa.

Também este sábado, destaque para o triunfo do Liverpool (2-1) em casa diante do Brighton & Hove Albion e para o empate do Manchester City (2-2) diante do Newcastle.