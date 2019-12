Flamengo derrota Palmeiras e bate recorde de pontos

O Flamengo, de Jorge Jesus, já é campeão brasileiro, mas não vai em festas e este domingo derrotou o Palmeiras, segundo classificado, por 3-1.

De Arrascaeta e Gabriel Barbosa (2) marcaram os golos do Mengão.

Já pelo Palmeiras descontou Matheus Fernandes, a cinco minutos do fim.

Com este triunfo no Brasileirão, o Flamengo passou a somar 87 pontos, recorde de pontos no campeonato.

Faltam duas jornadas para o fim do campeonato: Avaí, em casa, e Santos, fora.

A equipa de JJ terá depois tempo para preparar o Mundial de clubes.