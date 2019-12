A Liga de Clubes “tirou” um dos golos de Carlos Vinícius na goleada do Benfica ao Marítimo.

Depois de, este sábado, ter assinalado um hat-trick do avançado brasileiro, a Liga, baseada no relatório do árbitro, acabou por considerar autogolo de Grolli o segundo golo dos encarnados na Luz.

Assim, na vitória de 4-0, os golos foram apontados por Pizzi, aos 9 minutos, Vinicius, aos 17 e 55 minutos, e Grolli, autogolo aos 31.