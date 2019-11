Ordenações de diáconos marcam início do Advento em Lisboa e nos Açores

As ordenações de 12 diáconos marcam o início do tempo de Advento (o tempo litúrgico que antecede o Natal) nas dioceses de Lisboa e de Angra do Heroísmo (Açores). Cinco vão ser ordenados em Lisboa e sete em Angra, no que D. João Lavrador já disse ser uma “festa de toda a diocese”.

“É sempre uma grande graça quando temos jovens que oferecem a sua vida em generosidade total a Deus e à Igreja, isso é um motivo de ação de graças e uma festa da diocese toda”, lê-se na nota de D. João Lavrador à diocese de Angra.

Dos sete ordinandos, seis são seminaristas e um é um frade da Ordem dos Carmelistas descalços, Frei Renato da Cruz, de origem açoriana.

A ordenação de seis seminaristas diocesanos acabou por motivar uma reflexão do bispo de Angra sobre as vocações e o tempo de discernimento, em que agradece às famílias e aos padres que despertaram e acolheram as vocações nos jovens.

“É um conforto grande por reconhecer que junto de cada um destes jovens está uma diocese com os padres, que pela estima e testemunho sacerdotal, despertam nos jovens esta vocação sacerdotal; outra palavra de reconhecimento e incentivo às famílias porque é na família que se desenvolvem os traços de personalidade e as opções que depois reconhecem o chamamento que o Senhor faz”, diz D. João Lavrador na sua nota.

Dadas as características de Angra ser uma diocese mais dispersa e o seu seminário ser também espaço que se torna “mais afastado da paróquia, até da ilha ou da família”, D. João Lavrador enaltece a instituição e valoriza as novas tecnologias que têm ajudado os seminaristas e os colocam em contacto permanente.

“Dar graças a Deus pelo clima, pela generosidade e pela competência deste seminário, quer a entrega dos seminaristas ao trabalho que se dedicam, na formação afetiva a quem se vai dedicar inteiramente e depois a componente comunitária que marcará a vida inteira; também uma palavra de reconhecimento ao seminário, uma comunidade real, sejam formadores, os jovens ou os próprios funcionários”, escreve.

Os seis seminaristas que vão ser ordenados este domingo, dia 1 de dezembro, pelas 18h00, na catedral diocesana, são alunos do 6º ano do Seminário Episcopal de Angra e são todos da ilha de São Miguel: dois da ouvidoria de Ponta Delgada – Igor Oliveira (São Roque) e Aurélio Sousa (Sete Cidades), dois da ouvidoria das Capelas, Pedro Carvalho (Santa Bárbara) e João Farias (Santo António), um da ouvidoria da Povoação, Sandro Costa (Furnas) e outro da Ribeira Grande, Nuno Pacheco de Sousa (Ribeirinha). Frei Renato da Cruz, o carmelita descalço que também vai ser ordenado diácono é natural da Ilha Terceira.

Em Lisboa, as ordenações diaconais vão decorrer, como é tradição, no Mosteiro dos Jerónimos, com início marcado para as 15h30. Os ordinandos são oriundos de dois seminários da diocese: o seminário dos Oliveis e o Seminário Redemptoris Mater, ligado ao Caminho Neocatecumenal. Artur Delgado; Eduardo López; Gonzalo Palacios; Mendo Ataíde e Tomás Castel-Branco são os seminaristas que, este domingo, serão ordenados diáconos tendo em vista a ordenação sacerdotal.

Neste tempo de Advento, a diocese da Guarda também terá, no dia 8, a ordenação de quatro diáconos, mas como diáconos permanentes. Ou seja, trata-se da ordenação de homens casados para o serviço à diocese, podendo inclusive celebrar alguns sacramentos como o batismo e o matrimónio.