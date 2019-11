Ordem vai lançar inquérito à (in)satisfação dos médicos

O bastonário da Ordem dos Médicos vai dar início a um inquérito ao nível nacional para aferir da satisfação dos profissionais com o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Vou fazer um inquérito aos médicos sobre várias questões relacionadas com o grau de satisfação, de motivação, com aquilo que eles acham que devia ser feito no Serviço Nacional de Saúde – enfim, um inquérito alargado para ter a perceção daquilo que as pessoas neste momento estão a sentir”, avança Miguel Guimarães à Renascença neste sábado.

O inquérito deverá ter “início entre dezembro e janeiro” e os resultados serão depois entregues à tutela. “Pode ser que tenhamos surpresas, mas não acredito”, acrescenta o bastonário.

Miguel Guimarães anuncia o inquérito nacional no mesmo dia em que são conhecidos os números da saída de médicos do país para exercer no estrangeiro. No seu entender, na origem deste êxodo está a desmotivação que muitos clínicos sentem.

De acordo com o “Expresso”, só este ano vão deixar o país quase 400 clínicos (381). Mesmo sem contar com os números da região Norte, o semanário fala na maior fuga de especialistas do SNS dos últimos quatro anos.