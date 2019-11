Medicamentos. Se tem receita eletrónica, avie até às 13h00

Os sistemas informáticos de suporte às receitas eletrónicas vão ser desligados entre as 14h00 deste sábado e as 8h00 de domingo. O alerta é dado pela Associação Nacional de Farmácias (ANF), que pede aos doentes para tentarem aviar as receitas até à hora do almoço.

Em comunicado, a ANF refere que a informação de que os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde iriam desligar aqueles serviços informáticos chegou através de um e-mail enviado ao final da tarde de sexta-feira (18h43).

Perante a situação, a ANF delineou um plano para reforçar as equipas de forma a garantir resposta aos doentes urgentes que se apresentem naquele período com receita eletrónica nos telemóveis.

Prevendo "grandes atrasos" decorrentes da confirmação telefónica dessas prescrições, a ANF recomenda aos doentes que já possuam receita média que as procurem aviar até às 13h00 deste sábado.

"É incompreensível que um sistema crítico desta importância para a saúde das pessoas não disponha de redundâncias que evitem a sua total paralisação por um período contínuo de 18 horas", refere o diretor de Sistemas de Informação da ANF, Miguel Lança, citado num comunicado enviado às redações.

O mesmo responsável considera ainda ser "inaceitável" que "um distúrbio desta magnitude" no sistema de suporte às receitas médicas apenas seja comunicado "subitamente, de véspera", impedindo médicos, farmácias e os próprios doentes "de planificarem alternativas".