Bastonário da Ordem dos Advogados vai ser eleito à segunda volta

Guilherme Figueiredo e Menezes Leitão vão à segunda volta nas eleições para bastonário da Ordem dos Advogados (OA).

Estes foram os dois candidatos mais votados na primeira volta. Os resultados foram conhecidos esta sexta-feira.

O atual bastonário Guilherme Figueiredo conquistou 6.121 votos (25,37%) e Menezes Leitão conseguiu 4.677 votos (19,38%).

Em terceiro lugar ficou António Jaime Martins, com 4.264 votos, o equivalente a 17,67%. Pelo caminho ficaram também Varela de Matos com 2.221 votos; Ana Luísa Lourenço com 1.735; e Isabel Silva Mendes com 1.081 votos.

Nestas eleições para bastonário e Conselho Geral votaram 24.126 advogados, registaram-se 3.595 votos em branco e 432 invalidaram o voto.



A segunda volta está marcada para 11, 12 e 13 de dezembro.

Além das eleições para bastonário e Conselho Geral da OA, os advogados escolheram os próximos titulares do Conselho Superior, Conselho Fiscal, Conselho de Deontologia e os conselhos regionais do Porto, Coimbra, Lisboa, Évora, Faro, Açores e Madeira, Direção e Conselho de Fiscalização da CPAS.

Para o Conselho Superior venceu Paula Lourenço; no Conselho Fiscal Jorge Bacelar de Gouveia e na CPAS Carlos Pinto de Abreu.

Nos Conselhos Regionais ganhou em Lisboa João Massano; no Porto, Paulo Pimenta; em Coimbra, António Sá Gonçalves; em Évora, Tiago Falcão e Silva; em Faro, Cristina Seruca Salgado; na Madeira, Paula Margarido e nos Açores, Rosa Ponte.

