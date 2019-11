O Sporting venceu o Savehof por 27-20 e garantiu o apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões de andebol.

Os leões dominaram o jogo e já ganhavam ao intervalo por 14-9.

A equipa de Alvalade qualificou-se em segundo lugar no grupo C, atrás dos espanhóis do Irun, e vai agora defrontar o Dínamo de Bucareste.

O play-off disputa-se a duas mãos.