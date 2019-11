Gil Vicente quer “Bruno Fernandes em sub-rendimento"

O treinador do Gil Vicente espera que Bruno Fernandes esteja em sub-rendimento contra a equipa de Barcelos.

“Não diria que é meio caminho andado, mas diria que ajudava muito um Bruno Fernandes em sub-rendimento. Face à sua movimentação, disponibilidade física e capacidade técnica não é fácil de anular, já tem sido marcado à zona e homem a homem e os resultados não têm sido tão bons quanto desejariam”, disse Vítor Oliveira.

Segundo o técnico gilista, o capitão leonino é “um dos grandes jogadores da Europa e tem preponderância muito grande no Sporting não só pelo que joga, mas pelo número de assistências e golos que consegue”.

Vítor Oliveira assume que o Gil vai ter “muitas cautelas com Bruno Fernandes mas também com todos os jogadores que são importantes na manobra do Sporting”.

O treinador da equipa de Barcelos espera vencer. “A nossa casa terá de ser o nosso forte, a nossa massa associativa tem dado um apoio incondicional e forte à equipa e esperamos que amanhã [domingo] se repita. Têm-nos ajudado, não a conseguir os resultados que queríamos, pois queríamos só vitórias”.

O Gil Vicente – Sporting está marcado para domingo, às 20 horas, em Barcelos.