O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol e antigo membro da CONMEBOL, Ricardo Teixeira, foi irradiado pela FIFA.

Em causa está uma acusação de suborno e violação do código de ética do organismo máximo do futebol mundial.

Tudo alegadamente relacionado com a “adjudicação de contratos de direitos televisivos de marketing”, entre 2006 e 2012.

Ricardo Teixeira vai também ter de pagar uma multa.