Chamavam-lhe o "senhor Fórmula 1". Morreu Domingos Piedade

Acabou por sucumbir ao cancro do pulmão contra o qual lutava há dois anos. A notícia é avançada no Facebook pelo amigo e jornalista João Carlos Costa.





Domingos Piedade estudou na Alemanha e falava várias línguas, pelo que foi com facilidade que se integrou no ambiente multinacional da Fórmula 1. Entrou neste mundo através da AMG – hoje marca da Mercedes, mas à época uma empresa independente que Domingos Piedade tinha entre os seus clientes pilotos que pretendiam melhorar as capacidades dos carros com que competiam.

Orientou as carreiras de Emerson Fittipaldi e Michele Alboreto, tornou-se amigo pessoal de Nelson Piquet, Ayrton Senna (de quem foi amigo próximo) e de Michael Schumacher (dizia-se, aliás, que era o português que melhor conheceu o piloto alemão).

Domingos Piedade acompanhou ainda, de perto, a compra da AMG pela Mercedes, tendo ficado ao serviço desta empresa durante algum tempo, assumindo a vice-presidência da empresa na Alemanha.

Voltou a Portugal anos mais tarde, depois do casamento com Ana Paula Reis, um dos rostos da RTP na altura.

Por cá, manteve-se ligado ao comentário da Fórmula 1 e do desporto automóvel e foi convidado para presidente do Autódromo do Estoril durante o Governo liderado por Durão Barroso.

Devido à doença que o assolava, estava afastado da vida pública há uns anos.