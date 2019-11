Violência no desporto. Lei nova, dúvidas antigas

Os adeptos não gostam. Sentem-se todos rotulados de violentos. A polícia diz-se perplexa com algumas das novas regras, nomeadamente a criação do cartão do adepto.

A Liga de Clubes tem tantas dúvidas, que preferia que a nova lei só entrasse em vigor daqui a dois anos. E a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, enquanto pede tempo para conseguir mudar o paradigma, garante que o que aí vem será melhor.

Numa coisa, todos concordam: a mudança na legislação teve o mérito de colocar todas as partes em diálogo, mesmo que a versão final não comtemple todas as propostas.

Rodrigo Cavaleiro, presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, o superintendente Luís Elias, diretor de operações da PSP, Martha Gens, presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, e Paulo Rozeira, diretor jurídico da Liga de Clubes, são os convidados do Em Nome da Lei deste sábado.