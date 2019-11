Esta semana, o Da Capa à Contracapa debate a violência nas escolas, a autoridade e a relação da indisciplina com o sucesso académico.

Cruzamos estudos com notícias e dados mais recentes e ouvimos o ponto de vista académico – do estudo do tema e de quem leciona – e o das forças da autoridade.

São convidados deste programa João Lopes, da Universidade do Minho, e o superintendente da PSP, também professor universitário, José Antunes Fernandes.