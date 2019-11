Benfica. Relatório e contas aprovado com lucros de 28 milhões de euros

A assembleia-geral da SAD do Benfica aprovou o relatório e contas do período entre 1 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019, com um lucro de 28,037 milhões de euros.

Comunicado enviado à CMVM:

“A Sport Lisboa e Benfica–Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º- A do Código dos Valores Mobiliários, que na Assembleia Geral realizada hoje, dia 29 de novembro de 2019, com início às 19.00 horas, foram tomadas as seguintes deliberações:

• Aprovação do Relatório e Contas 2018/19, que compreende o período de 1 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019, o qual apresenta, em termos individuais, um lucro de 28.037 milhares de euros e, em termos consolidados, um lucro de 29.390 milhares de euros;

• Aprovação da proposta de aplicação de resultados, tendo o resultado apurado no período sido aplicado da seguinte forma: (i) transferência do montante de 23.925.822 euros para a conta de resultados acumulados, destinando-se a cobrir integralmente os prejuízos transitados existentes; (ii) transferência do montante de 205.572 euros (correspondente a 5% dos lucros apurados neste exercício após a cobertura dos prejuízos existentes) para constituição da reserva legal; e (iii) transferência do montante de 3.905.868 milhares de euros para reservas livres;

• Aprovação de um voto de confiança no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, bem como nos respetivos membros e ainda no Revisor Oficial de Contas, pelo exercício dos seus cargos, durante o período compreendido entre 1 de julho de 2018 e 30 de junho de 2019;

• Aprovação da declaração sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e fiscalização.”