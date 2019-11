Renan treina sem limitações, Coates mais perto do regresso

Renan Ribeiro treinou sem limitações, esta sexta-feira, no arranque da preparação do Sporting para a deslocação ao terreno do Gil Vicente, a contar para a 12.ª jornada do campeonato.

O guarda-redes brasileiro, que falhou a receção ao PSV, da Liga Europa, por ainda não estar apto, não foi o único a dar boas notícias a Silas, nesta sessão de treinos. Coates efetuou treino condicionado no relvado, tal como Jovane Cabral, e está mais perto do regresso.

Os titulares da goleada (4-0) ao PSV realizaram treino de recuperação no ginásio, enquanto os restantes jogadores estiveram às ordens de Silas. Entre eles, contam-se oito elementos da formação: João Ricciulli, Gonçalo Costa, Tiago Rodrigues, Hugo Cunha, João Goulart, Babacar Fati, Loide Augusto e Echedey Carpintier.

O Sporting volta a treinar no sábado, às 10h00, na Academia de Alcochete, à porta fechada. Às 13h00, Silas fará a antevisão da partida com o Gil Vicente.

A delocação dos leões ao Estádio Cidade de Barcelos está marcada para domingo, às 20h00. O Gil Vicente-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.