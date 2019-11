Melo vê traços de Rui Patrício em Maximiano

No Sporting, o jovem guarda-redes Luis Maximiano, que ontem se estreou nas competições europeias, na vitoria caseira por 4-0 sobre o PSV, está na linha de Rui Patrício.

Quem o diz, em Bola Branca, é Joaquim Melo.

Para este antigo guarda-redes dos leões, Luis Maximiano terá ainda de melhorar nos cruzamentos, tal como aconteceu com Patrício.

"Só tem de melhorar as saídas nos cruzamentos. São bolas metidas na área em que o guarda redes tem que sair e ter contacto com os adversários, ou agarrar ou socar. Ainda é um fator que, na minha opinião, tem que ser um pouco trabalhado. Lembro-me perfeitamente que o Rui Patrício era um pouco assim. Não quero fazer comparações. Um já é guarda-redes e o outro está a caminho de o ser. Lembro-me que o Rui Patrício também tinha muitos predicados destes. Tinha um menos bom que era jogar com os pés, agora está um pouco melhor, e também a sair da baliza não era tão eficiente assim, depois melhorou muito. É isso que eu espero deste guarda-redes, que melhore esse aspeto e que continue a consolidar os outros", referiu o antigo guardião, que representou o clube de Alvalade entre 1981 e 1984.



Pausa competitiva bem aproveitada por Silas

Na última noite, os leões fizeram uma excelente exibição garantindo, a uma jornada do fim, a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa.

Para Joaquim Melo, o treinador Silas realizou uma excelente preparação defensiva nas ultimas semanas aproveitando a paragem das seleções e da Taça de Portugal.

"Durante este período de tempo, o Silas trabalhou muitíssimo bem a equipa e mostrou ter conhecimento perfeito da equipa do PSV. Deve ter visto jogos e vídeos e, tendo um perfeito conhecimento da equipa holandesa, conseguiu trabalhar a equipa, não só para este jogo, como também para os jogos que se avizinham. Esta vitória é o produto do trabalho das últimas duas semanas e meia, principalmente o aspeto defensivo. Acho que o Sporting, mesmo com um lapso ou outro, conseguiu ser muito consistente perante uma equipa que tem um meio campo e um ataque muitíssimo bons", assinalou.

Fica Bruno

Bruno Fernandes, no primeiro jogo após a revisão do seu contrato, fez mais uma exibição de encher o olho. Apontou dois golos e fez duas assistências. Apesar das dificuldades financeiras do Sporting, Joaquim Melo espera que o capitão apenas seja transferido no final da presente temporada.



"Sei que o Sporting pode precisar de dinheiro para equilibrar as suas finanças, mas eu preferia, se fosse possível, que esse equilíbrio das finanças pudesse ser feito no final da época e não agora a meio. O Sporting ainda precisa do Bruno Fernandes durante toda esta época e ele realmente tem sido um elemento que tem ajudado muito a equipa mesmo naqueles períodos em que as coisas não correram bem", concluiu.