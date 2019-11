Bruno Fernandes é o melhor jogador da semana da Liga Europa

Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador da semana na Liga Europa.

O capitão do Sporting marcou dois golos e fez duas assistências, para Luiz Phellype e Mathieu, na goleada sobre o PSV Eindhoven, por 4-0. A vitória permitiu ao Sporting selar o apuramento para os 16 avos de final.

Bruno Fernandes superou a concorrência de Aboubakar, que bisou na vitória (1-2) do FC Porto sobre o Young Boys. Também superou Raúl Jiménez, do Wolverhampton, e Daichi Kamada, do Eintracht Frankfurt.

O médio internacional português já tinha sido incluído na equipa da jornada da Liga Europa, juntamente com Aboubakar e Sequeira, que bisou nas assistência pelo Braga, frente ao Wolverhampton (3-3).