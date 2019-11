Semana com boa colheita

Conquistar nove em quinze pontos possíveis, pode considerar-se uma boa colheita numa semana em que correu quase tudo bem para os clubes portugueses participantes nas competições europeias da UEFA.

Em resultado desta recolha, Portugal distanciou-se ainda mais da Rússia no "ranking", o que significa que, se não houver percalços, na temporada de 2021/2022 poderemos voltar a ter dois clubes na fase de grupos na Liga dos Campeões, com uma terceira presente na terceira pré-eliminatória.

Duas vitórias (Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto) e três empates (Benfica, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães) encerrámos a penúltima jornada com situações diversas: enquanto leões e arsenalistas já asseguraram as suas presenças na fase a eliminar, portistas e benfiquistas ficam a aguardar pela ronda derradeira para conhecer o seu futuro, restando os vimaranenses como estando já fora de qualquer corrida, situação que se lamenta por ter em conta o facto de estarem estes entre o pequeno lote daqueles que melhor futebol mostraram à Europa.

Da passagem do Benfica pela Alemanha já dissemos o suficiente. Desperdiçar uma vantagem de dois golos quando o relógio já marcava noventa minutos, não é fácil de compreender e de aceitar. O futuro nos dirá se esta jornada infeliz teve ou não consequências na vida do clube.

Quanto aos demais, a goleada do Sporting frente ao PSV de Eindhoven merece subir a primeiro plano. Foi a noite de que os leões já precisavam há muito, e que pode ter marcado o regresso da paz a Alvalade, ainda que um pequeno grupo continue a sua marcha rumo à contestação de que não vai seguramente colher quaisquer benefícios futuros.

Silas pode ter encontrado o modelo de jogo mais indicado, e a equipa adequada a servir esse modelo. Veremos.

Passando por dificuldades, os portistas tiveram capacidade para anular a vantagem dos suiços e até dar corpo a uma vitória preciosa, que pode ajudar a prosseguir a rota europeia.

Da dupla minhota, destaca-se o Sporting de Braga: bom resultado, exibição a condizer frente a um conjunto inglês de qualidade, e liderança do seu grupo com toda a justiça.

O Vitória minhoto está fora e num grupo tão difícil todas as previsões apontavam nesse sentido. Fica-lhe no entanto a consolação de terem conseguido deixar uma excelente imagem mercê da qualidade do futebol que exibiram, e que outros, mais renomados, não tiveram capacidade para alcançar.