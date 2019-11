Isabel Jonet: "Há uma pobreza estrutural em Portugal que não estamos a conseguir combater"

Sob o mote "Adira a esta rede social", a nova campanha de recolha de alimentos do BA vai decorrer no próximo fim de semana em cerca de dois mil supermercados do país, mas até dia 8 de dezembro é possível comprar vales de produtos ou contribuir através da internet . Os produtos angariados vão chegar a quase 400 mil pessoas com carências comprovadas, através de 2.400 instituições de solidariedade.

Licenciada em Economia, Jonet olha com preocupação para os números do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), que mostram que o risco de pobreza cresceu entre quem tem emprego e entre os idosos. E diz que é preciso olhar com atenção para o endividamento das famílias, que está de novo a crescer.

“Pessoas desassossegadas não têm vidas sossegadas”, diz Isabel Jonet no final desta entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, onde fala dos vários projetos a que se dedica em regime exclusivo de voluntariado há 25 anos: para além de presidente do Banco Alimentar Contra a Fome (BA) de Lisboa e da Federação que reúne os 21 bancos alimentares que já existem no país, foi fundadora da Bolsa de Voluntariado, da ENTRAJUDA, do Banco dos Bens Doados e, mais recentemente, do projeto "Tempo Extra", que está a mobilizar cada vez mais voluntários na idade da reforma, contribuindo para o seu envelhecimento ativo.

Os bancos alimentares têm de ser oriundos da sociedade civil, do local onde se querem constituir, e têm de ser alimentados por essa sociedade local, seja com voluntariado – e todos os corpos sociais e todos os dirigentes dos BA são obrigatoriamente voluntários -, seja com produtos, serviços ou donativos em dinheiro. Aquilo que fazemos é em cada local ajudar a abrir um banco alimentar que serve a região. Por exemplo, nesta campanha, todos os produtos que forem recolhidos na região de Coimbra serão distribuídos na região de Coimbra, tudo o que for recolhido na região do Algarve será distribuído na região do Algarve. Há uma grande proximidade entre quem dá e quem recebe e os bancos alimentares têm um modelo de funcionamento que assenta em parcerias, não doam nada a ninguém diretamente.

Todas as pessoas que quiseram constituir bancos alimentares – e como disse já há 21 no país – dirigiram-se ao BA de Lisboa, que foi o primeiro criado em Portugal, e pediram: ‘Como é que eu posso abrir um banco alimentar?'. E aquilo que fazemos é ensinar a fazer um banco alimentar.

A grande maioria destas instituições tem efetivamente acordos com o Estado, mas por exemplo as Conferências de São Vicente de Paulo não têm este tipo de acordos, e muitos outros grupos informais também não. Mas mesmo as instituições que os têm não recebem as verbas suficientes para fazer face às despesas gerais de financiamento.

Muita, muita. O Banco Alimentar foi pioneiro nesta ideia da luta contra o desperdício alimentar, essa é a missão do BA, está consagrada na carta, e a nível europeu é assim. Mas há aqui uma componente de rigor na distribuição, e no sentido da distribuição com amor que é feita pelos bancos alimentares através das instituições que levam os alimentos à mesa de quem precisa, e que nas soluções mais tecnológicas, apenas de combate ao desperdício, por vezes se perde.

Todos os dias há entidades que vão a um armazém do BA receber produtos, são parceiras no terreno na distribuição dos alimentos. Levam-nos sob a forma de alimentação confecionada, que é servida nos lares, nas creches, nos centros de dia, ou através de sacos de alimentos que são entregues às famílias que, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, ou até diariamente os vão buscar. Porque, para além dos produtos que são recolhidos nestas campanhas, acrescem os excedentes de produção e a missão do BA é a luta contra o desperdício de alimentos.

Em Portugal, o Estado delegou nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) a assistência e o apoio aos mais necessidades e, em meu entender, delegou bem, porque o Estado não pode ter a ambição de fazer aquilo que as instituições que estão no terreno fazem com muito mais proximidade, com muito mais amor, com muito mais eficácia e com muito menor custo, mas sobretudo com muito maior transparência.

O Estado faz acordos de parceria com lares, centros de dia, residências de jovens e crianças, creches, etc. Por cada utente é atribuído um valor, mas que não chega nem para 60 % das despesas. Então as instituições, para além das mensalidades dos utentes, têm de solicitar outro tipo de apoios, nomeadamente este apoio aos bancos alimentares.

Tem crescido o número de instituições que recorrem ao Banco Alimentar?

É estável, porque já abrangemos praticamente o universo das instituições.

Portanto, aqui não há diferença, por exemplo, em relação aos anos da crise?

Não, não há. O número de instituições não tem variado. No número de pedidos, ou seja, no número de famílias que são abrangidas pelas instituições é que se verificou um decréscimo, sobretudo devido ao decréscimo do desemprego.

Há menos desemprego e a pobreza baixou para 17,2%, em 2018. Mas, segundo os dados mais recentes do INE, conhecidos esta semana, ainda há 2 milhões e 200 mil portugueses em risco de exclusão social, que vivem com menos de 501 € por mês, ou seja, o risco de pobreza cresceu entre a população que até está empregada. Sendo economista de formação, que leitura faz destes números?

São muito preocupantes. Mais de um quinto da população portuguesa – dois milhões e 200 mil pessoas – vive com menos de 501 euros por mês, há um milhão de pessoas que não tem 250 euros por mês para viver e há, sobretudo, uma situação muito preocupante que são as chamadas bolsas de pobreza.

Nós temos uma população muito envelhecida, muitas mulheres que não descontavam, não faziam parte dos sistemas contributivos, e têm apenas as reformas da Segurança Social, que são muito baixas, e à medida que vão ficando mais velhas a parte que é consagrada à saúde e aos medicamentos aumenta. Portanto, temos hoje um elevado número de pessoas que dependem da assistência, dos subsídios para viver, mas dependem também das ajudas que lhes chegam.

Quando essas pessoas são, como estas estatísticas revelam, trabalhadores pobres, pessoas que já têm um emprego, que trabalham muito mais do que oito horas por dia e ainda perdem bastante tempo nos transportes, porque moram em zonas periféricas das cidades – este fenómeno é abrangente a todo o Portugal -, e que chegam ao fim do mês e não têm dinheiro suficiente para satisfazer as necessidades do seu agregado familiar, como é que estas pessoas poderão viver se não tiverem apoio de instituições, seja por via de mensalidades reduzidas nas creches, seja por via de apoio alimentar?

Estes dados são muito preocupantes, sobretudo porque mostram que, apesar da melhoria da situação económica, há uma pobreza que é estrutural em Portugal que não estamos a conseguir combater. E é urgente que se encarem medidas que permitam fazer com que pelo menos as próximas gerações possam ter a esperança de ver alterada a sua situação real de vida. Isto só se faz por via da economia, gerando riqueza, e só se faz tendo mais qualificação no trabalho.

Até que ponto – e esta é uma crítica que vemos muitas vezes ser feita – este regime de apoios leva ao comodismo de quem fica subsídio-dependente?

Eu não posso estar mais de acordo em relação a esse tipo de apreciações, até porque se nós só damos, não induzimos qualquer tipo de responsabilidade nem qualquer tipo de mudança.

Todos nós gostamos que as coisas nos cheguem às mãos sem esforço e no caso das pessoas mais carenciadas há, por vezes, esta tentação. Aquilo que me parece – e é por isso que o Banco Alimentar não entrega diretamente nada às pessoas – é que há aqui um canal de excelência em Portugal, que é o canal das instituições de solidariedade social, que tem um trabalho a fazer com cada uma das famílias para que se autonomize e se responsabilize.

Mas, volto a dizer, em Portugal há um milhão de idosos com menos de 250 euros por mês, e estes idosos não vão poder nunca autonomizar-se. Pelo contrário, cada ano que passa vão precisar de mais ajuda, portanto soluções como o Complemento Solidário para Idosos são muito bem-vindas. Haverá outras medidas semelhantes que serão bem-vindas, mas muitas destas famílias precisam de ajuda, as instituições, ou outras fórmulas que sejam criadas, farão com que estas famílias se responsabilizem pela sua vida, mas não se tenha ilusões – isto não se consegue fazer do dia para a noite.

As instituições têm essas situações identificadas. Isso garante ao Banco Alimentar que os produtos que recolhe chegam, de facto, a quem mais precisa?

As instituições são os distribuidores dos alimentos que as pessoas doam às famílias. Aquilo que nós fazemos é acompanhar as instituições, por via até de outra instituição que criámos, que se chama ‘ENTRAJUDA’, e o que fazemos é garantir que estas instituições levam os produtos, mas também prestam outro tipo de auxílio, mais estruturante, às famílias.

O Banco Alimentar confia nas instituições para essa transformação das famílias e das pessoas?

O Banco Alimentar confia e ajuda as instituições a criar programas que possam promover estas autonomias em cada uma das famílias, equipando-as até com outro tipo de bens, que não sejam só alimentares. Que possam, por exemplo, gerar mudança na habitação.

A habitação hoje nas grandes cidades é um problema. Temos muitos trabalhadores pobres que, de repente, têm uma fatia muito grande do seu rendimento disponível para a renda de casa, que aumentou muito. Há uma ajuda que deve ser integrada se queremos que estas pessoas possam dar a volta à sua vida.

Prevê que os pedidos de ajuda possam vir a crescer face a estas necessidades e dificuldades?

Hoje assiste-se, de novo, a um fenómeno de sobreendividamento das famílias.

Na altura da crise houve dois grandes fatores que afetaram muito as famílias portuguesas: o desemprego e o sobreendividamento. O que vejo hoje é que, se temos uma taxa de desemprego muito baixa, voltámos a ter níveis de sobreendividamento muito consideráveis. E há esta preocupação de que as famílias não pensem que a situação económica é melhor – com certeza, é visível – , mas que está tudo tão bem para sempre, que nunca nada mudará.

Seria bom que fosse assim, mas o que tendencialmente observamos é que continua a haver um grande número de pessoas – e estes dados estatísticos confirmam-no – que não são completamente autónomas para satisfazer as suas necessidades diárias.