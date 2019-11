Do Advento ao Natal em atitude de peregrinação. É o desafio da pastoral juvenil de Vila Real

O departamento da Pastoral da Juventude, Universidade e Vocações da Diocese de Vila Real está a convidar “os jovens a fazer um caminho de fé em comunidade e as comunidades a fazer caminho com os jovens, valorizando sobretudo os chamados tempos fortes do ano litúrgico”.

Para este tempo de Advento, que começa a 1 de dezembro, foi preparada uma dinâmica que assenta no “simbolismo da peregrinação”.

Segundo o departamento diocesano da JUV “cada comunidade pode fazer a sua coroa de Advento ou colocar as quatro velas de modo criativo” e em cada domingo, de preparação para o Natal, acendem uma das velas, colocam um símbolo do peregrino – vara de caminheiro, mochila, binóculos, lanterna (Luz de Belém) – e as setas com os desafios para a caminhada.

“Seremos convidados a peregrinar para o Natal, tal como os Magos ou os Pastores, mas como um peregrino dos dias de hoje, como um jovem que vai ao encontro de Deus Vivo”, explica a nota do Departamento da Pastoral da Juventude, Universidade e Vocações da Diocese de Vila Real.

As comunidades podem optar também por “ter um boneco que vão equipando dominicalmente ou usar só os símbolos”, aconselhando-se a que “os textos se possível, sejam lidos por jovens”.

A caminhada de Advento tem por base a exortação "Christus Vivit", “um precioso documento” que o Papa Francisco escreveu após o Sínodo dos Bispos - "Os jovens, a fé e o discernimento vocacional" -, realizado em outubro de 2018.

“Temos a oportunidade de nos preparar, com os nossos jovens, seguindo os passos da liturgia, para acolher uma Jornada Mundial da Juventude, que envolve toda a Igreja portuguesa e não só os jovens”, realça a Pastoral da Juventude, Universidade e Vocações de Vila Real.

“Todos, jovens e adultos, somos convidados a trilhar este caminho em Igreja, na direção das JMJ Lisboa 2022”, conclui .

O material para o itinerário do Advento 2019 pode ser consultado e descarregado no site da Diocese de Vila Real.