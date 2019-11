D. José Cordeiro escreve às crianças de Bragança para anunciar ano da Eucaristia

O bispo da diocese de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, começa por manifestar a sua alegria, ao dirigir-se às crianças para lhes anunciar que a Diocese de Bragança-Miranda vai dedicar o ano pastoral à Eucaristia.

“Quero anunciar-vos que, neste ano pastoral, a começar no dia 1 de dezembro de 2019, primeiro Domingo do Advento, a nossa diocese vai estar mais atenta ao modo como Jesus quis ficar entre nós, como que escondido, no Pão e no Vinho consagrados, ou seja, na Eucaristia”.

D. José Cordeiro compara as crianças a sementes “que têm uma potência brutal dentro delas” e diz que cada criança é como “uma semente de alegria, de esperança e de futuro semeada na terra de Bragança-Miranda”.

“De um grão minúsculo lançado à terra, sai o milagre de uma haste que cresce, se robustece, se transforma em tronco que, por seu turno, produz rebentos, folhas, flores e frutos. Multiplica-se em vida nova. Também é assim connosco: quando temos muita riqueza por dentro, alegria bondade, generosidade… podemos provocar milagres de vida à nossa volta!”, explica o prelado.

Ao longo da carta às crianças, o bispo transmontano faz uma catequese sobre a Eucaristia, centrada no tema do Congresso Eucarístico Internacional, a realizar-se em setembro de 2020, em Budapeste: «Todas as minhas fontes estão em Ti!».