Caminhada. ​“Ao encontro de Cristo Rei para receber o Advento”

O projeto “Caminhar na Fé” realiza este sábado a terceira caminhada deste ano. Intitula-se “Ao encontro de Cristo Rei para receber o Advento”.



A ideia destas caminhadas aconteceu este ano, porque “nós percebemos que havia vários paroquianos que tinham como atividade física caminhar. E pensámos, porque não aliar esta atividade física a uma componente espiritual”. E foi isso mesmo que aconteceu, como disse Jorge Almeida, ligado à organização deste evento.

Assim, já fizeram uma caminhada na Quaresma, recorda este leigo, em que “fizemos a meditação na Via Sacra. Depois, no mês de Maria, fizemos uma caminhada relacionada com o terço”.

A pensar no Advento, que começa já no dia 1 de dezembro, esta caminhada parte do Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, este sábado, pelas 8h00 da manhã.

“Vamos ao longo do rio Tejo até ao Cais do Sodré. Fazemos a travessia de cacilheiro. E depois, ao longo do rio Tejo iremos subir por Almada até ao Cristo Rei”.

Durante todo o percurso, “temos algumas paragens, para fazer a meditação de textos que nos preparam para o Advento. São os próprios participantes na caminhada que leem esses textos”, explica Jorge Almeida

A chegada a Almada está prevista para o meio dia e meia. Chegados ao Santuário, “faremos a Consagração a Cristo Rei, mesmo aos seus pés. Vamos subir ao monumento, onde será o culminar da caminhada”.

Esta iniciativa é organizada pelas paróquias de Santa Maria de Belém e de São Francisco Xavier. “Mas está aberta a qualquer pessoa que se queira aliar a esta atividade”, afirma este responsável.