Marchesín volta à titularidade e fala em "dias difíceis"

Agustín Marchesín mostrou-se satisfeito por voltar à competição, após cumprido o castigo que afastou, entre outros jogadores, o guarda-redes argentino da titularidade nos últimos dois jogos.

Marchesín, Uribe, Saravia e Luís Díaz ficaram de fora do jogo contra o Boavista, antes da pausa internacional, por quebrarem o regulamento interno e a hora obrigatória de recolher.

Na Taça de Portugal, Diogo Costa manteve a titularidade, mas Sérgio Conceição fez regressar Marchesín na Suíça, no jogo decisivo frente ao Young Boys, na quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa. Nas redes sociais, o guardião mostrou-se feliz por voltar e admite o período complicado.

"Feliz de voltar. Foram dias duros, mas estamos firmes. Obrigado à minha família por estar sempre presente. Incrível o apoio de ontem, sem dúvida que jogámos em casa. Somos Porto", pode ler-se.

O internacional argentino de 31 anos chegou ao FC Porto este verão, proveniente do América, do México, e foi eleito o melhor guarda-redes do mês em agosto e setembro.