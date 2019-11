António Conceição não ficou surpreendido com exibição de Aboubakar

O selecionador dos Camarões, António Conceição, ou Toni, garante que não ficou surpreendido com a exibição de Aboubakar frente ao Young Boys, na Liga Europa, em que deu a vitória (1-2) ao FC Porto, com um bis. "Para mim, não é muito estranho, porque, como tinha dito, na ida dele à seleção, e volto a afirmá-lo, o jogador apareceu muito bem no estágio da seleção, mostrou-se muito disponível para ajudar. Senti-o com uma onda muito positiva, portanto para mim não foi estranho, até porque é um jogador que, no passado, no FC Porto, fez coisas muitas interessantes. Fico feliz por ele e pelo FC Porto, por ter dado um grande passo para passar à próxima fase", afirma Toni, em entrevista a Bola Branca.

Grande exibição pode ser catalisador O selecionador dos Camarões, que viu o jogo no estádio, na Suíça, considera que Aboubakar foi mesmo "uma das figuras do encontro".

O treinador português, que orienta a seleção africana, entende que este jogo e esta exibição podem servir para Aboubakar regressar ao nível que já demonstrou no FC Porto. Toni acrescenta que os dragões precisam que ele se mantenha nesse patamar até ao final da época:

"Os jogadores, a partir da oportunidade de poderem ser titulares, têm de agarrar essa oportunidade. O Aboubakar respondeu com toda a vontade, na qualidade que pôs no jogo, por ter a felicidade em ser ele a finalizar as oportunidades que o FC Porto teve. Poderá ter dado um passo, para o resto da época, rumo a um nível a que o Aboubakar nos habituou nos últimos anos, ao serviço do FC Porto. Acho que é muito positivo para o jogador e muito positivo para o FC Porto, porque o FC Porto precisa dele ao seu melhor nível para atingir os seus objetivos."