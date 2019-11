Voltaram ao hotel cinco dos sete futebolistas de S. Tomé que estavam desaparecidos em Lisboa

Já apareceram cinco dos sete jovens futebolistas de S. Tomé e Príncipe que estavam desaparecidos desde quarta-feira à noite, apurou a Renascença.



Os jogadores são-tomenses regressaram ao Hotel de Cascais, de onde se tinham ausentado.

Fazem parte da seleção sub-18 daquele país, que esteve esta semana em Lisboa para um curto estágio junto da sua congénere portuguesa.

Os jovens – cinco com 18 anos e dois com 17 – ausentaram-se do hotel na quarta-feira à noite. A PSP só foi alertada na quinta-feira, quase 24 horas depois.

A comitiva são-tomense deveria ter regressado ao seu país esta sexta-feira, mas adiou a partida por causa deste episódio.