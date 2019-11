Portugueses desconfiam das compras online e dos prestadores de serviços

Os consumidores portugueses são os mais desconfiados da União Europeia (UE) no que toca às compras online, revela a edição de 2019 do Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo, uma iniciativa da Comissão Europeia que mede as condições oferecidas em cada país para que as compras sejam esclarecidas e contribuam para o bem-estar.

Apenas 43,4% da amostra inquirida em Portugal se manifestou confortável com as compras via internet em entidades nacionais, um valor inferior em 28,2 pontos percentuais face à média europeia.

O país com maior confiança é o Reino Unido, com um impressionante registo de 87,5% da população. Ainda assim, em comparação com os números de 2016, a confiança aumentou 4,2 pontos percentuais em Portugal.