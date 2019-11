Mais 60 mil casos de diabetes em Portugal todos os anos

Portugal regista entre 60 mil a 70 mil novos casos de diabetes todos os anos - a maioria do tipo II - e cerca de 8% da população está registada como tendo a doença, afirmou esta sexta-feira a diretora do Programa Nacional para a Diabetes.

De acordo com Sónia Duval, Portugal apresenta uma prevalência desta doença acima da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), contribuindo para essa realidade fenómenos como o sedentarismo, alguns hábitos alimentares e o excesso de peso da população.

Na apresentação dos dados estatísticos que irão constar do Relatório do Programa Nacional para a Diabetes, que será divulgado até final do ano, a diretora indicou que a prevalência da diabetes em Portugal é de 9,9% contra 6,4% de média da OCDE.