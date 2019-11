Aumento das mortes maternas não pode ser atribuído à “degradação do SNS”

“Há várias causas para que isso aconteça. A primeira de todas é a idade materna cada vez mais elevada, hoje é frequente que haja mulheres grávidas com 42, 43 ou 44 anos, o que não acontecia há 10 ou 15 anos. Em segundo lugar, as mulheres já são muitas vezes portadoras de doenças que vão complicar a gravidez, como diabetes e hipertensão arterial”, explicou à Renascença .

Os números da mortalidade materna e infantil e de nados-mortos aumentaram em Portugal em 2018, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Uma realidade que Luís Graça, presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia, atribui em grande parte ao aumento da idade média das grávidas, que deverá obrigar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) a uma “readaptação”.

Também em declarações à Renascença , a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas mostra-se preocupada com o aumento das mortes devido a complicações durante a gravidez, o parto e o pós-parto. Em 2018 morreram em Portugal 17 mulheres, quando no ano anterior tinham sido nove.

Como já tinha sido prometido pela ministra da Saúde, Marta Temido, deverá haver resultados de uma investigação sobre o assunto até ao final do ano, levada a cabo por um grupo de estudo.

“Os primeiros resultados vão ser os de 2018, que é o ano que, de facto, está a preocupar-nos mais. Pensamos ter a recolha de dados completa no início de dezembro e depois ter uma análise interna, com os nossos médicos e peritos, e uma segunda análise externa, com peritos independentes, até ao final do ano. Pelo menos, contamos ter algumas conclusões preliminares”, garante Graça Freitas.