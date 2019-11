Alunos da Universidade de Évora com ideia inovadora para levar cuidados de saúde a casa

Chama-se “SIM Postura - Sistema inteligente de monitorização de postura” e foi a ideia vencedora da edição de 2019 do “Innovation Days”, uma iniciativa que teve lugar no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT), em Évora, e que agora transpõe fronteiras para chegar a Paris, onde será apresentada a 1 de dezembro.

Andreia Godinho, do curso de Bioquímica, David Lopes (Biologia Humana), Mariana Louro (Enfermagem) e Sara Condeça (Design) são os estudantes da Universidade de Évora que venceram, em equipa, o desafio.

A iniciativa juntou vários cursos da academia, cerca de 70 alunos no total, que tiveram a oportunidade de trabalhar em equipas multidisciplinares e apresentar soluções inovadoras para problemas concretos na área da saúde digital.

“A Universidade de Évora é parceira do European Institute of Innovation and Technology (EIT) Health desde 2016 e esta iniciativa é uma aposta estratégica da nossa instituição na área da saúde”, revela à Renascença Carlos Godinho.

O investigador é um dos elementos que integra o Gabinete de Apoio à Inovação, Transferência, Empreendedorismo e Cooperação da universidade alentejana, responsável por promover o empreendedorismo e a transferência de conhecimento para a sociedade.

A equipa vencedora ganhou uma viagem a Paris, onde é convidada a desenvolver as suas capacidades de inovação e empreendedorismo e aperfeiçoar a sua ideia no evento anual de vencedores, que decorre no próximo domingo no Palais Brongniart.

“Espero que os nossos alunos tragam experiência. Mais importante do que a classificação é a experiência e o conhecimento que vão adquirir, pois vão estar com equipas de toda a Europa”, sublinha Carlos Godinho, alertando para a possibilidade de encontrarem “potenciais financiadores” e alargarem a sua “rede de contactos, que pode levar a outros voos”.

Esta ano, aos Innovation Days (i-Days) do EIT Health, uma das mais abrangentes iniciativas mundiais na área dos cuidados de saúde, associam-se 31 organizações e instituições académicas europeias. Apoiada pela Comissão Europeia e pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), além da Universidade de Évora, Portugal conta com as participações das universidades de Lisboa, Porto e Coimbra.

“São universidades com que já trabalhamos. Cada uma tem valências diferentes, mas tentamos trabalhar em conjunto sempre que é possível e com todas as vantagens que isso tem”, acrescenta o investigador.