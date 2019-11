Tiroteio na Ponte de Londres. Um homem abatido pela polícia

Vídeos e fotografias publicadas no Twitter mostram vários veículos da polícia a cortar o trânsito num dos sentidos. Um vídeo de 14 segundos permite ver três polícias com armas apontadas a um homem no chão. A Reuters não conseguiu verificar a autenticidade das filmagens.

Confirmando o incidente, a Polícia Metropolitana pediu, via Twitter, que as pessoas no local sigam as orientações dos agentes.