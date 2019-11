Migrantes na Grécia. Presidente da Médicos Sem Fronteiras viu "condições desumanas"

O presidente da organização humanitária Médicos Sem Fronteiras Internacional (MSF), Christos Christou, acaba de chegar dos campos de refugiados e migrantes das ilhas gregas de Samos e Lesbos, onde encontrou "condições de vida desumanas".

Em entrevista à Renascença, de passagem por Bruxelas onde esteve para alertar sobre a situação, o presidente da MSF diz-se "chocado e devastado" com as condições sanitárias e de higiene e com a fragilidade da saúde física e mental de muitas pessoas, entra as quais crianças.

Christou apela aos governos europeus, incluindo o português, para em conjunto evacuarem de emergência as cerca de 36 mil pessoas que se encontram nas ilhas gregas - entre as quais cerca de 13 mil crianças - e as reinstalarem nos estados-membros da União Europeia (UE).

Médico especialista em cirurgias de urgência, que já interveio em operações humanitárias em países como o Iraque ou o Sudão, diz nunca ter pensado encontrar estas situações na Europa do século XXI.

Que situação encontrou nas ilhas gregas que visitou?

Estou chocado e devastado com as condições desumanas em que as pessoas vivem. Só para lhe dar uma ideia, estamos a falar de sítios dentro e fora dos campos onde há uma latrina para 200 ou até 300 pessoas, quando a norma internacional é de uma latrina para cada 20 pessoas.

Reparámos que é muito difícil terem acesso a serviços de saúde básicos e por vezes a medicamentos. E isto está relacionado com um labirinto de várias barreiras levantadas estes últimos anos, evitando que as pessoas tenham acesso ao que precisam. Também ouvi da parte de pacientes e do nosso pessoal testemunhos sobre perturbações psicológicas complexas de alguns pacientes e também o facto de muitas crianças terem perdido a vontade de comer, beber, brincar e até viver. Chamamos a isto uma perversa síndrome de recusa, que encontramos em alguns pacientes quando perdem a esperança.

Esta é a situação. Estamos a falar de uma situação de mais de 36 mil pessoas mantidas estes últimos anos nas ilhas gregas.