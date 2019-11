Canárias. Banhistas socorrem migrantes que desembarcaram numa praia

Vinte e quatro pessoas desembarcaram esta sexta-feira, na praia de Águila, na Grande Canária. Debilitados pela longa travessia, os migrantes foram socorridos por banhistas que se encontravam no local.

Estes migrantes, vindos do continente africano, estiveram durante cinco dias no Atlântico antes de conseguirem dar à costa.

De acordo com a agência EFE, 13 pessoas foram encaminhadas para centros de saúde por apresentarem sinais de desidratação, tonturas e vómitos, mas não se registaram vítimas mortais.

Segundo informações da Cruz Vermelha, o caso mais grave é de um bebé, que foi encaminhado para a Maternidade de Las Palmas de Grande Canária.

A embarcação, onde viajava um grupo de seis menores, dez homens e oito mulheres – duas delas grávidas – alcançou a praia através de meios próprios, tendo parte dos ocupantes desembarcado mesmo antes de chegar a Cruz Vermelha.

Os próprios banhistas ajudaram os serviços de emergência a entregar água, comida e roupa aos migrantes.

Durante o ano de 2019, chegaram a Espanha 27.594 emigrantes, segundo dados do Ministério do Interior, o que representa uma diminuição de mais de 50% comparativamente ao mesmo período do ano passado.

Contudo, o popular destino turístico das Ilhas Canárias registou um aumento de 22% de chegadas, num total de 1.493 migrantes, até ao momento.