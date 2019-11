​Boris Johnson elogia “coragem” de civis que enfrentaram atacante em Londres

“Quero prestar o meu tributo à coragem extraordinária dos membros do público que atuaram fisicamente para proteger a vida de outros. Para mim, eles representam o melhor do nosso país e agradeço-lhes em nome de todo o nosso país”, declarou o primeiro-ministro britânico, que suspendeu as suas ações de campanha para as eleições legislativas.

As investigações continuam e Boris Johnson promete que todos os envolvidos serão levados a responder perante a justiça.

Deixou uma palavra especial para as pessoas que ficaram feridas neste ataque e garante que o Reino unido nunca se vai deixar intimidar ou dividir por causa destes ataques.