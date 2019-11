Ataque na Ponte de Londres. Vários feridos, um homem abatido e um detido

Um homem foi morto a tiro esta sexta-feira pela polícia, após um incidente com uma arma branca, na Ponte de Londres, avança a Reuters, que cita uma fonte das forças de segurança.

A Polícia Metropolitana da cidade confirmou entretanto a ocorrência, que começou por volta das 14h00, acrescentando que um suspeito foi detido e que um número ainda incerto de pessoas foi esfaqueado. A ponte está encerrada ao trânsito de pessoas e veículos, assim como a estação de metro adjacente.

A mesma fonte não exclui a hipótese de terrorismo esclarecendo que, "por precaução", está a tratar o incidente partindo desse princípio. "Neste momento as circunstâncias em torno do incidente na ponte de Londres continuam por esclarecer", pode ler-se no Twitter.

Os serviços de emergência foram também chamados ao local, com várias equipas presentes, e consideram que se trata de um "incidente grave".

Vídeos e fotografias publicadas no Twitter mostram vários veículos da polícia a cortar o trânsito num dos sentidos. Um vídeo de 14 segundos permite ver três polícias com armas apontadas a um homem no chão. A Reuters não conseguiu verificar a autenticidade das filmagens.

Antes disso, um repórter da BBC, John McManus, disse ter visto um grupo de homens envolvidos numa luta na ponte. As autoridades encerraram, de imediato, a zona em redor da Ponte de Londres, o que provocou a fuga de dezenas de transeuntes.

Fotografias do local mostram também um camião a bloquear parte das faixas de rodagem, desconhecendo-se se há uma relação com este incidente.

Via Twitter, o primeiro-ministro Boris Johnson já declarou estar a receber informações sobre o incidente a agradeceu a resposta "imediata" da polícia e das forças de segurança.

O líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, também reagiu no mesmo sentido. Há eleições gerais a 12 de dezembro no Reino Unido. Ou seja, daqui a menos de duas semanas.