Ataque na Ponte de Londres. Polícia confirma terrorismo, um homem abatido e outro detido

Um homem foi morto a tiro esta sexta-feira pela polícia, após um incidente com uma arma branca, na Ponte de Londres. Tratou-se de um ataque terrorista, já confirmado pela Polícia Metropolitana da cidade, numa declaração à comunicação social.

O presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, garantiu que a polícia não está à procura de mais suspeitos e agradeceu o "heroísmo" dos transeuntes que terão tido intervenção no incidente, paralisando o suspeito.

Neil Basu anunciou ainda um reforço do policiamento na cidade, tendo-se retirado de seguida para prestar informação sobre o caso ao primeiro-ministro Boris Johnson, em Downing Street.

A polícia, pela voz do commissário Neil Basu, explica que as imediações da ponte vão continuar cortadas, nomeadamente para garantir a ausência de explosivos. Porém, o dispositivo que o atacante entretanto abatido teria junto ao corpo deverá ser falso, adiantou.

Boris Johnson e Jeremy Corbyn já reagiram

Vídeos e fotografias publicadas no Twitter mostram vários veículos da polícia a cortar o trânsito num dos sentidos. Um vídeo de 14 segundos permite ver três polícias com armas apontadas a um homem no chão. A Reuters não conseguiu verificar a autenticidade das filmagens.



Antes disso, um repórter da BBC, John McManus, disse ter visto um grupo de homens envolvidos numa luta na ponte.

As autoridades encerraram, de imediato, a zona em redor da Ponte de Londres, o que provocou a fuga de dezenas de transeuntes.