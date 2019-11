Atacante de Londres já tinha sido condenado por terrorismo

Boris Johnson defende que é necessário aplicar penas mais pesadas para condenados por crimes relacionados com terrorismo.

Em entrevista à ITV, o primeiro-ministro, Boris Johnson, disse esta sexta-feira à noite que foi “um erro” deixar um criminoso violento sair da prisão antes do tempo.

O responsável pelo ataque desta sexta-feira na Ponte de Londres já tinha sido condenado por crimes relacionados com terrorismo islâmico, avança o jornal “The Times”.

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas no ataque com arma branca, desta sexta-feira, na Ponte de Londres.

O suspeito foi abatido pela polícia, depois de ser travado por populares. O homem trazia vestido um falso colete bombista, segundo um porta-voz da polícia.

A coragem dos civis, que arriscaram a vida para enfrentar o terrorista, já foi elogiada pelo primeiro-ministro, Boris, Johnson, e pelo presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan.

Tratou-se de um ataque terrorista, já confirmado pela Polícia Metropolitana de Londres.



A ponte foi encerrada ao trânsito de pessoas e veículos, assim como a estação de metro adjacente.



As investigações continuam e Boris Johnson promete que todos os envolvidos serão levados a responder perante a justiça. Deixou uma palavra especial para as vítimas do ataque e garante que o Reino unido nunca se vai deixar intimidar ou dividir por causa destes ataques.



Os momentos de terror foram registados por populares. Vídeos e fotografias publicadas no Twitter mostram vários veículos da polícia a cortar o trânsito num dos sentidos. Um vídeo de 14 segundos permite ver três polícias com armas apontadas a um homem no chão.