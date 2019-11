Sporting-FC Porto joga-se a um domingo às 17h30

A Liga de Clubes revelou o calendário para as jornadas 14 e 15 de novembro. O clássico entre Sporting e a FC Porto, da 15ª ronda, joga-se a 5 de janeiro, às 17h30.

A jornada 14 arranca a 13 de dezembro, sexta-feiura, com o Portimonense-Rio Ave FC a disputar-se às 20h30 e culmina às 20h15 de segunda-feira, 16 de dezembro, com a receção do FC Porto-Tondela. Benfica recebe o Famalicão no sábado, às 18h00. Já o Sporting joga também na segunda-feira, em casa do Santa Clara, às 19h00.



A 15ª ronda é disputada já em janeiro, apenas no sábado, dia 4, e domingo, dia 5. O Benfica joga em casa do Vitória de Guimarães no sábado, às 20h30. No domingo disputa-se o clássico Sporting-FC Porto, às 17h30.

Confira todo o calendário:

Jornada 14

Sexta-feira, 13 de dezembro

Portimonense - Rio Ave FC, 20h30 -

Sábado, 14 de dezembro

Marítimo- Boavista FC, 15h30

SL Benfica - FC Famalicão, 18h00

Vitória de Setúbal - CD Aves, 20h30

Domingo, 15 de dezembro

Moreirense FC - Belenenses, 15h00

Gil Vicente FC - Vitória de Guimarães, 17h30

SC Braga - FC Paços de Ferreira, 20h00

Segunda-feira, 16 de dezembro

Santa Clara - Sporting CP, 19h00

FC Porto - CD Tondela, 20h15

Jornada 15

Sábado, 4 de janeiro

Boavista FC - Portimonense, 15h30

CD Aves - Santa Clara, 15h30

Belenenses - SC Braga, 18h00

Vitória de Guimarães- SL Benfica, 20h30

Domingo, 5 de janeiro

FC Paços de Ferreira - Moreirense FC, 15h00

CD Tondela - Gil Vicente FC, 15h00

Rio Ave FC - Marítimo, 15h00

Sporting CP - FC Porto, 17h30

FC Famalicão - Vitória de Setúbal, 20h00