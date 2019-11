Dois apurados e um quase lá

Sporting de Braga e Sporting estão nos 16 avos de final da Liga Europa e o FC Porto está quase lá. É nisso que os três jornais desportivos se focam, esta sexta-feira.

"Noite (quase) perfeita", titula "A Bola". Sporting goleia (4-0) PSV "com brilho de Bruno Fernandes". FC Porto dá a volta ao oung Boys (1-2) com "enorme Aboubakar" e basta vencer na última jornada. Grande segunda parte do Braga frente ao Wolverhampton assegura o ponto (1-1) que faltava. Só o Vitória de Guimarães (1-1 com o Standard de Liège) impede o pleno português.

O "Record" faz manchete com o Sporting: "Bruno vale todos os milhões". Dois golos e duas assistências no primeiro jogo após a renovação e os leões podem conseguir a melhor fase de grupos de sempre.

"O Jogo" puxa à primeira página o FC Porto: "Aboubakar acertou o relógio". Camaronês não fazia um golo há 14 meses e com o Young Boys fez logo dois. FC Porto está a uma vitória da qualificação.

Quanto ao Benfica, "O Jogo" salienta que "ninguém falha tanto" na Liga dos Campeões: nos últimos dez anos, a equipa da Luz só chegou aos oitavos de final em três ocasiões. Agora, Luís Filipe Vieira "quer ir longe na Liga Europa", avança "A Bola". Desiludido com o afastamento da Champions, o presidente do Benfica traça novo objetivo.