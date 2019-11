Covilhã perde em casa com Feirense e soma quarto jogo seguido sem vencer

O Sporting da Covilhã perdeu, esta sexta-feira, em casa, frente ao Feirense, por 2-1, em partida da 11ª jornada da II Liga.

A equipa serrana, orientada por Ricardo Soares, entrou a vencer, com golo de Adriano Castanheira, aos 27 minutos. O Feirense não demorou a responder e igualou pouco depois, por Fábio Espinho, aos 31 minutos.

Já perto do final da partida, Filipe Rocha, novo treinador do Feirense, substituiu Fábio Espinho por outro médio experiente, Vítor Silva, que faturou o golo da vitória, aos 84 minutos, de livre direto.

O Covilhã atravessa o pior momento da temporada, com quatro jogos consecutivos sem vencer, depois dos empates contra Penafiel e Mafra e a derrota no terreno do Nacional, resultados que afastam o Covilhã do topo da tabela. Já Filipe Rocha somou a sua primeira vitória desde que assumiu o Feirense.

Com este resultado, o Covilhã ocupa o 4º lugar da tabela, com os mesmos 20 pontos, mas pode cair até ao sexto posto, caso o Chaves vença e o Leixões empate ou vença. Já o Feirense tenta recuperar do mau arranque de temporada e escala até à 9ª posição, à condição, com 14 pontos.