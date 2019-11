Bruno Fernandes eleito melhor jogador de outubro e novembro pelo sindicato

Bruno Fernandes foi eleito pelo sindicato de jogadores como melhor jogador da I Liga nos meses outubro e novembro.

O capitão do Sporting venceu o galardão com 16,14% dos votos, seguido de Galeno, com 14,31%. Pizzi foi terceiro, com 12,81% dos votos.



A decisão resulta das notas atribuídas pelos três diários desportivos – "A Bola", "O Jogo" e "Record" – no período correspondente à votação (ponderação final de 60%) e das escolhas de uma comissão nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Alfredo Franque, Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo e Tozé (ponderação final de 40%).

Ponta-de-lança do Estoril distinguido

Roberto foi eleito o melhor jogador do mesmo período na II Liga. O avançado do Estoril amealhou 15,48% dos votos e superou Adriano Castanheira, do Covilhã, o distinguido nos meses de agosto e setembro, com 14,8% dos votos. André Claro, do Leixões, foi terceiro, com 14,43%.